Суд в Москве оштрафовал две международные IT-компании на 6,25 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал две иностранные IT-компании на 6,25 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганский районный суд Москвы оштрафовал две крупные международные компании. Суд признал компании виновными в совершении административных правонарушений, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. .

В суде сообщили, что разработчик платформы искусственного интеллекта Character Technologies, Inc. признан виновным по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и оштрафован на 1,25 млн рублей. Видеостриминговая платформа Kick Streaming Pty Ltd привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств) с назначением штрафа в 5 млн рублей.

В конце июля суд в Москве оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd на 4 миллиона рублей за неисполнение требований Роскомнадзора. Компания была признана виновной по статье 19.7.10-4. КоАП России.