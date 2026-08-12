Немецкие шпионы получили больше полномочий: им разрешили взламывать IT-инфраструктуру Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO/B. Leitner

Кабинет канцлера Фридриха Мерца одобрил комплекс мер, расширяющих полномочия немецких спецслужб для противодействия новым вызовам. Теперь внешняя разведка BND и контрразведка получат юридическое право на более активное вмешательство в критических ситуациях. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Законопроект предусматривает легализацию взлома ИТ-инфраструктуры хакеров, удлинение сроков хранения оперативных данных и доступ к телекоммуникационным системам. Документ направлен на рассмотрение в парламент для окончательного утверждения.

Консервативный депутат Марк Хенрихманн пояснил, что главная цель инициативы — дать агентам инструменты для борьбы с гибридными атаками и киберугрозами. Он подчеркнул, что риски требуют всестороннего расследования инцидентов и выявления их источников. Эти изменения связаны с обострением обстановки в Европе после событий на Украине.

Глава канцелярии Нина Варкен отметила, что активные меры, включая саботаж против хакеров, укрепят оборону страны. Она добавила, что Германия находится под серьезной угрозой, и теперь спецслужбы смогут теснее взаимодействовать с союзниками.

При этом в ФРГ начался новый виток антироссийской истерии после инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту. Об этом рассказали в российском посольстве в Германии.