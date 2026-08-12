Последствия атаки украинских БПЛА на Новороссийск: что и где повреждено

ВСУ повредили две школы, колледж и водоводы в Новороссийске, фото: кадр из видео

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в MAX наиболее актуальные данные о последствиях атаки украинских БПЛА на город-герой. В частности, киевские нацисты били по двум школам - общеобразовательной и спортивной, а также по колледжу в Восточном районе. Помимо этого, под удар попала система водоснабжения города.

"Повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе. Помимо этого, произошёл порыв двух подающих водоводов. В связи с этим подача воды на город приостановлена. Повреждение первой очереди устранено. Проведён запуск, промывка и заполнение водовода. В настоящий момент выполняется монтаж нового участка трубы второй очереди ТГВ, длиной четыре метра", - написал Кравченко.

Напомним, что утром 12 августа украинские нацисты совершили массированную атаку беспилотниками на Новороссийск. Били не только по стратегическим объектам - основным ударам подверглись гражданские цели.

Полный список последствий атаки БПЛА с данными о погибших и раненых, а также о других важных объектах, пострадавших в результате ударов, опубликовал "КП-Кубань".