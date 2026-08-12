Захарова рассказала, за какие «заслуги» Киев решил перезахоронить нацистского прихвостня Коновальца Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение об эксгумации и перезахоронении на Украине останков лидера ОУН* Евгения Коновальца. Она подвергла критике сам факт оказания подобных почестей человеку, который запятнал себя кровавыми преступлениями и сотрудничеством с нацистами.

«В докладе 1923 года он сам признал, что «Украинская военная организация» (УВО) полностью подпадает под влияние германской разведки и предоставляет в её распоряжение свой разведывательный аппарат, средства пропаганды, кадры террористов и боевые силы, находящиеся в Польше, Советской Украине и в других странах», — уточнила дипломат в Telegram-канале.

Как напомнила Захарова, своё «боевое крещение» Коновалец прошел в Киеве в январе 1918 года, когда жертвами националистов стали сотни рабочих завода «Арсенал».

Дипломат также обратила внимание на идеологическую связь Коновальца с нацистской Германией. По её данным, он встречался с Гитлером и лично гордился этим знакомством, а также направлял своих людей на обучение в партийную школу в Лейпциге. Захарова подчеркнула, что основатель ОУН* придерживался мнения, что только Германия способна решить «украинский вопрос», и призывал действовать строго в фарватере её политики, используя террор как основное средство.

Напомним, что 11 августа в Роттердаме эксгумировали останки Евгения Коновальца. Его прах вернут на Украину и с почестями перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

* — Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ