Связь на маршруте: МегаФон прокачал сеть в аэропортах и на вокзалах

Лето – время отпусков. На фоне резкого роста пассажиропотока увеличивается нагрузка на телеком инфраструктуру воздушных гаваней и железнодорожных узлов. Мобильный оператор «МегаФон» подошел к этому периоду основательно, модернизировав оборудование в ключевых точках транспортной сети страны. Работы затронули аэропорты и вокзалы по всей стране - от Дальнего Востока до Северной столицы.

Особое внимание специалисты уделили воздушным гаваням. Модернизация прошла в международных аэропортах шести городов: Благовещенска, Новосибирска, Владивостока, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Петропавловска-Камчатского. Одним из знаковых объектов по объему проведенных работ стал аэропорт Елизово на Камчатке. Там инженеры оператора расширили LTE сеть в низкочастотном диапазоне, добавили новую зону покрытия и проложили оптические линии. В результате пассажирам и лётным экипажам теперь доступна средняя скорость мобильного интернета до 120 Мбит⁄с.

Здания терминалов тоже не остались без внимания. Например, в аэропорту Благовещенска инженеры запустили решение с использованием средне- и высокочастотных диапазонов, что позволило поднять планку средней скорости до 209 Мбит/с. А во Владивостоке и Новосибирске провели рефарминг — перераспределение частотного ресурса предыдущих поколений связи в пользу стандарта 4G (LTE). Также были построены более десяти новых базовых станций вдоль дорог, ведущих к аэропортам Сыктывкара, Астрахани, Омска и Стрежевого.

Оператор не обошел стороной и вокзалы. Обновленное оборудование теперь работает в зоне Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, а также на транспортных узлах Магнитогорска и Омска.