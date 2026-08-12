МВД Абхазии: напавшего на россиянку мужчину накажут по всей строгости закона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Абхазии, который напал на туристку из Черкесска, понесет суровое наказание за свой поступок. Такое обещание дал журналистам глава местного Министерства внутренних дел Роберт Киут.

На данный момент подозреваемый Ахра Квеквескири уже задержан и находится под арестом. Такое решение 11 августа принял Сухумский городской суд. Мужчину подозревают в нанесении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством в отношении гражданки России.

Глава ведомства подчеркнул, что уголовное дело в отношении задержанного уже возбуждено. Киут заверил, что виновный будет наказан в соответствии со всеми нормами законодательства. При этом министр отметил, что его сотрудники делают всё возможное для защиты как местных жителей, так и гостей республики.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа в районе кафе-бара «Немо» на Кодорском шоссе. Согласно результатам проверки, Квеквескири навязчиво приставал к посетительницам. Получив отказ в вежливой форме, мужчина спровоцировал конфликт и начал угрожать женщинам.

В ходе ссоры злоумышленник применил физическую силу к девушке из Черкесска. В результате нападения россиянка получила серьезные травмы: гематомы и ссадины на руках и ногах, рваные раны лица, а также сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что в Уфе в суд передали дело 22-летнего жителя города, который избил участника СВО. Конфликт произошел из-за одного замечания пострадавшего.