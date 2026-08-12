Instasamka объяснилась за свои слова об отъезде из России

Instasamka, рэп-исполнительница Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Instasamka (Дарья Зотеева — настоящее имя) опровергла сообщения о своём уходе из России. Она заявила в своем Telegram-канале, что сказала об уходе из-за того, что хотела привлечь внимание к песне.

«Ну что ж, друзья, не думала я и не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем. В пятницу я планировала выпустить очень экспериментальный и необычный для меня релиз, и чтобы он не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа», — сказала Зотеева на видео, опубликованном в Telegram-канале. Она пообещала никуда не уезжать и делать музыку для своих фанатов.

Вокалистка до этого рассказала, что у нее есть мысли об уходе с российского рынка. Она якобы заявила, что достигла своего потолка и больше не хочет заниматься творчеством в России. Певица подчеркнула, что задумалась об уходе еще в 2022 году.