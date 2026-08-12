200-килограммовый инвалид умер в украинском ТЦК после бусификации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Житомирской области Украины погиб весивший около 200 килограммов инвалид. Все произошло после принудительной доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Как рассказала мать погибшего, мужчина вышел в магазин без документов и средств связи, после чего был насильно посажен в микроавтобус сотрудниками Коростенского ТЦК и вывезен в город Коростень. Свидетели происшествия пытались предупредить сотрудников ведомства о тяжелых хронических заболеваниях мужчины, требующих постоянного приема лекарств, однако эта информация была проигнорирована.

Тело погибшего мать обнаружила во дворе здания ТЦК. Представители военкомата заявили, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе.

Гончаренко* выразил возмущение действиями сотрудников ТЦК и врачей ВВК, которые признали годным гражданина с серьезными медицинскими показаниями, потребовав проведения тщательного расследования обстоятельств трагедии.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники ТЦК на Украине относятся к украинцам как к добыче, а принудительная мобилизация превратилась в «средневековую жестокость».

* – Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов