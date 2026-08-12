Лантратова помогла защитить права троих незаконно отчисленных студентов, фото: Евгений Мессман/ТАСС

Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова и омбудсмен Красноярского края Марк Денисов помогли защитить права трёх студентов, незаконно исключённых из Боготольского транспортного техникума. Также благодаря омбудсменам был привлечён к ответственности директор учебного заведения.

В телеграм-канале Лантратова сообщила, что к ней обратились обеспокоенные родители студентов Боготольского техникума транспорта в Красноярском крае. В своем коллективном обращении они описали "недопустимые действия".

"Директор под угрозой отчисления принуждал ребят брать академический отпуск. Из-за семилетнего ремонта главного корпуса дети были вынуждены учиться в неприспособленных холодных помещениях при +10 градусах, а в общежитии отсутствовали элементарные санитарные условия", - написала Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что совместно с Денисовым они быстро направили запрос в прокуратуру. Трое исключённых под давлением студентов официально возвращены в учебное заведение, локальные правила техникума приведены в соответствие с федеральным законодательством. Директор техникума стал целью административного расследования по статье 6.7 КоАП РФ за несоблюдение санитарных норм и нарушения антикоррупционного и трудового законодательства.

Ранее KP.RU сообщил, что офис Лантратовой рассматривает все обращения по теме СВО и участников операции в ускоренном режиме, до трёх дней.