316 украинских прокуроров с инвалидностью не смогли подтвердить диагноз: их лишили надбавок и спецпенсий Фото: REUTERS.

В Офисе генерального прокурора Украины подвели итоги проверки среди сотрудников, имеющих статус инвалидности. Выяснилось, что более чем у 70% прокуроров документально подтвердить свои диагнозы не получилось.

Согласно предоставленным данным, из 437 проверенных работников надзорного ведомства диагноз не подтвердился у 316 человек, что составляет 72,3% от общего числа.

В ходе служебного разбирательства инвалидность была полностью снята с 207 сотрудников. Еще у 109 прокуроров изменили группу инвалидности или пересмотрели срок ее действия, на который она была установлена ранее. Некоторые работники предпочли уволиться из органов прокуратуры, чтобы избежать процедуры проверки и не подтверждать свое состояние перед специальной комиссией.

Стоит отметить, что наличие официальной группы позволяет прокурору оставаться на рабочем месте с полной занятостью. Законодательство дает ему право получать как полноценный должностной оклад со всеми надбавками, так и специальную пенсию по инвалидности, размер которой варьируется от 60 до 90% от зарплаты.

Напомним, что это не единственный резонансный случай с фиктивным оформлением статуса. Ранее в Киеве сотрудники Национальной полиции разоблачили крупную схему, помогавшую уклонистам избежать призыва. За 10 тысяч долларов мужчинам оформляли липовые документы об инвалидности, после чего их снимали с воинского учета.