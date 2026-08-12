Психолог назвала 5 признаков опасных оправданий партнера-абьюзера

Привычка оправдывать партнера лишает самоуважения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянные оправдания грубости, холодности или предательства партнера могут быть сигналом, что человек перестал замечать собственные чувства и потребности. Как понять, что отношения действительно причиняют вред, рассказала клинический психолог Анна Сухова. Об этом пишет aif.ru.

«Включите холодный разум и представьте, что к вам пришел близкий человек и рассказывает: «Он обесценивает меня, нарушает обещания, я все время оправдываю его». Что бы вы ответили? Скорее всего, «беги», – посоветовала эксперт.

По словам специалиста, важно разобраться, чью боль человек пытается заглушить, оправдывая партнера, – свою или его. Также стоит подумать, что приходится отдавать взамен на привычное тепло, комфорт или иллюзию стабильности. Если собственная самооценка и чувство достоинства постепенно страдают, это повод задуматься о происходящем.

Психолог посоветовала оценить ситуацию по фактам: менялось ли поведение партнера после многочисленных прощений. Еще один важный вопрос – кем человек станет через несколько лет, если продолжит игнорировать собственные желания ради партнера.

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