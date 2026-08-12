Психологическая помощь военным и их родным появилась на «Госуслугах»: доступны онлайн-консультации

На «Госуслугах» появился раздел психологической помощи военным и их семьям Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На портале «Госуслуги» появился новый специализированный раздел, посвящённый оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Нововведение стало результатом совместной работы ведомства с Минцифры. Цель сервиса — сделать квалифицированную психологическую поддержку доступной для всех категорий военных независимо от места службы, а также для их близких. В разделе можно получить информацию о формах помощи, воспользоваться линией психологической поддержки или записаться на консультацию по видеосвязи.

Консультации проводят специалисты-психологи Департамента психологической работы и Центра психологического сопровождения мероприятий МО РФ. В Минобороны подчеркнули, что все они имеют высшее профильное образование и специальную подготовку, что гарантирует профессионализм и соблюдение конфиденциальности.

Ранее KP.RU писал, что с 1 августа в трёх пилотных регионах на «Госуслугах» заработал единый цифровой инструмент получения льгот через карту «Мир». Новый сервис позволяет получать льготы автоматически, без сбора и предъявления документов, для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.