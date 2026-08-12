ЦБ: Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков РФ выросла в четвертый раз подряд Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны по итогам первой декады августа увеличилась четвертый раз подряд. Рост произошел на 0,04 процентного пункта и составила 12,89% годовых. Данные приводит Центробанк РФ.

Исторический максимум доходности депозитов был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года на уровне 22,28%, а рекордный минимум — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Индикатор Центробанка РФ служит главным рыночным ориентиром. Регулятор рекомендует кредитным организациям привлекать средства граждан по ставкам, не превышающим этот средний показатель более чем на два процентных пункта.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что полностью исключить риски повышения ключевой ставки невозможно. Однако, по ее словам, оснований для превентивного повышения ставки сейчас нет, так как это было бы преждевременным и не соответствовало бы текущей макроэкономической ситуации.