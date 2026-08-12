Прощание с Константином Максимовым прошло в храме Воскресения Христова в Москве

Константин Максимов скончался 8 августа, причины смерти не сообщаются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Церемония прощания с журналистом Константином Максимовым прошла в храме Воскресения Христова на Хованском кладбище. Об этом пишет издание РИА Новости.

Отмечается, что проститься с репортером пришли его родные и близкие. Также был возложен венок от коллег репортера, от медиагруппы «Россия сегодня». Напомним, Константин Максимов скончался 8 августа.

Максимов пришел в АПН в 1970 году и работал в главной редакции Ближнего и Среднего Востока, затем в Ближнего Востока и Африки. Руководил главной редакцией и главной дирекцией переводов, зарубежными бюро в Йемене и Иордании, а также региональным информационным центром в Бейруте.

Ранее KP.RU рассказал о смерти Константина Максимова. Однако причины смерти не сообщаются.