Гроза может вызвать приступ астмы: иммунолог назвала группу риска

Во время грозы пыльца может спровоцировать удушье. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гроза летом может быть особенно опасна для людей с сезонной аллергией на пыльцу. Аллерголог-иммунолог Юлия Шубина рассказала, чем грозит так называемая грозовая астма и кто находится в группе риска. Об этом пишет mk.ru.

«В зоне риска три группы: пациенты с аллергией на злаковые травы; пациенты с неконтролируемой бронхиальной астмой, не получающие поддерживающую терапию; люди с гиперреактивностью бронхов (ночной кашель, одышка после нагрузки), у которых первый приступ астмы может произойти именно во время грозы», – предупредила Шубина.

Специалист объяснила, что во время грозы пыльцевые зерна под воздействием влаги могут лопаться и распадаться на множество микрочастиц. Они способны проникать глубоко в бронхи и вызывать кашель, одышку, ощущение сдавленности в груди и свистящее дыхание. Особенно опасен период цветения злаковых трав в июне и июле.

Аллергикам при приближении грозы советуют уйти с улицы, закрыть окна и включить кондиционер или очиститель воздуха в режиме рециркуляции. После грозы лучше не выходить на улицу еще 1-2 часа. Если появились выраженная одышка, посинение губ или ингалятор не помогает, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Ранее профессор Наталья Ненашева предупредила об ошибке, которую нельзя допускать при приступе астмы. Человеку в таком состоянии не следует ложиться.