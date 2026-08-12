В Германии решили запретить детям от 14 лет пить алкоголь в присутствии взрослых. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Федеральный кабинет министров Германии одобрил законопроект, отменяющий спорное исключение из Закона о защите молодежи. Документ, представленный министром по делам семьи Карин Прин, направлен на рассмотрение в Бундестаг.

Ранее подростки в возрасте 14 и 15 лет могли легально пить пиво или вино в общественных местах, если находились под присмотром родителей или опекунов. Теперь это послабление хотят аннулировать ради эффективной профилактики зависимостей.

Власти подчеркивают, что прежние нормы серьезно подрывали защиту здоровья несовершеннолетних. После принятия реформы покупать и употреблять слабоалкогольные напитки в общественных местах можно будет строго с 16 лет. Крепкий алкоголь останется под запретом для всех несовершеннолетних.

В прошлом году политики коалиции ХДС/ХСС-СДПГ активно обсуждали повышение минимального возраста для покупки вина и пива с 16 до 18 лет из-за проблемы злоупотребления алкоголем среди молодежи.