Не верь обещаниям легкой выгоды: ВТБ рассказал подросткам о финансовой грамотности

Представители ВТБ приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». В рамках смены «Проводники изменений» слета Федерального детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, где провели мероприятия по финансовой безопасности и мерах противодействия мошенничеству.

«Финансовая грамотность – это не набор правил на все случаи жизни. Это, скорее, внутренний навигатор, помогающий не теряться в мире, где цифровые сервисы развиваются быстро, а мошеннические схемы, к сожалению, иногда еще быстрее. Подростку нужно не только пользоваться финансовыми инструментами, а понимать последствия своих решений. Важно уметь вовремя остановиться, проверить информацию, заметить риск и не поддаться на обещание легкой выгоды. Мы хотим, чтобы финансовая безопасность перестала быть для ребят абстрактной темой из учебника и стала повседневной привычкой. В конечном счете уверенность начинается не со знания всех ответов, а с умения задать правильный вопрос», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В первой части мероприятия участники посетили лекцию о Пушкинской карте и узнали особенности ее работы, какие мероприятия можно посетить по карте, как планировать культурный досуг и каких результатов удалось добиться после того, как банком-оператором программы стал ВТБ.

Во второй части программы участники форума присоединились к практикуму «Открытый офис ВТБ: кейс-подход в финансовой безопасности». Формат был направлен на развитие практических навыков безопасного поведения в цифровой и финансовой среде. Во время мероприятия участники разбирали кейсы, основанные на реальных жизненных ситуациях, связанных с финансовым мошенничеством, оценивали риски и вырабатывали алгоритмы безопасного поведения.

В третьей части эксперты банка обсудили с региональными детскими уполномоченными типичные сценарии вовлечения подростков в противоправные финансовые схемы и подходы, которые помогают не только снизить риски, но и сформировать доверие к взрослым и специалистам, необходимое для своевременного обращения за помощью.

«Особое внимание – ребятам, проживающим в детских домах, СРЦН, интернатах: научиться распознавать риски и понимать, к кому можно обратиться за помощью. С сентября такие занятия пройдут в 15 учреждениях – партнерах Аппарата Уполномоченного. Важно сделать эту работу последовательной и системной – объединяя усилия государства, социально ответственного бизнеса, НКО», – поделился мнением руководитель Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Алексей Газарян.