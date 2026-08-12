Путин присвоил Алле Суриковой орден «За заслуги в культуре и искусстве» Фото: Геннадий Авраменко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссеру Алле Суриковой высокой государственной награды. Отныне она является кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Сообщение об этом появилась на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в прошлом году Алла Сурикова стала одним из главных действующих лиц в истории прощания с Домом кино. Вечером 29 января у здания выстроилась длинная очередь из желающих попасть на творческую встречу с режиссером. Мероприятие стало последним в легендарном здании перед его закрытием.

В тот вечер кинематографическое сообщество во главе с Аллой Суриковой фактически прощалось с родными стенами, с которыми связаны многие творческие биографии. Режиссер отметила, что для неё и её коллег этот дом всегда был символом профессии.

Ранее глава государства уже подписывал указ о награждении народного артиста Николая Баскова. Певец был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.