Как выбрать идеальную дыню: Роскачество назвало 4 главных признака

Темные пятна на дыне могут говорить о порче. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выбрать сладкую дыню с первого раза бывает непросто. Внешне спелый плод может оказаться безвкусным или уже перезревшим. Специалисты Роскачества рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание при покупке бахчевых. Об этом пишет Life.ru.

«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии. Если вмятина не исчезает – плод, скорее всего, уже перележал», – поделились эксперты.

Первым делом специалисты советуют понюхать дыню. У спелого плода обычно чувствуется сладкий аромат, а запах с кислыми или спиртовыми нотками может говорить о перезревании. Также стоит осмотреть кожуру: равномерный цвет и хорошо заметный рисунок у сетчатых и полосатых сортов говорят о зрелости, а темные пятна могут указывать на порчу.

Проверить дыню можно и легким постукиванием, но такой способ подходит не для всех сортов. Кроме того, при выборе одинаковых плодов специалисты советуют отдавать предпочтение более тяжелым и крупным экземплярам. Покупать разрезанные дыни не рекомендуется, а целый плод перед употреблением необходимо тщательно вымыть.

Ранее диетолог Татьяна Залетова предупредила, что дыня подходит не всем. Осторожнее с ней стоит быть людям с аллергией, диабетом, заболеваниями ЖКТ и некоторыми другими состояниями.