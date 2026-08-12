Украинского мошенника арестовали по красному уведомлению Интерпола в Таиланде Фото: "КП" Архив.

Иммиграционная полиция южной островной провинции Таиланда арестовала 26-летнего гражданина Украины за участие в международной афере с инвестициями в криптовалюту. Подозреваемый, чьё имя и место задержания не разглашаются, разыскивается по «красному уведомлению» Интерпола, пишет Thailand News.

По данным полиции, украинца обвиняют в причастности к преступной группе, которая создала поддельную торговую платформу и использовала Telegram для обмана жертв. Злоумышленники выдавали себя за легальную биржу «Bybit» и предлагали инвестировать в криптовалюту.

Арест произошёл после жалобы потерпевшего, который потерял 1981 доллар. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, были ли другие жертвы этой схемы. Иммиграционная служба Таиланда аннулировала украинцу визу и начала процедуру экстрадиции.

«Красное уведомление» Интерпола не является международным ордером на арест, а представляет собой запрос к правоохранительным органам стран о временном задержании человека до его экстрадиции или других юридических действий. Арест на Пхукете - часть усилий тайских властей по соблюдению иммиграционного законодательства и контролю за иностранцами.

Ранее KP.RU сообщил, что в Черногории задержали 50 украинцев и молдаван по подозрению в онлайн-мошенничестве.