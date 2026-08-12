Зуб больше не болит, но радоваться рано: стоматолог назвал опасную причину

Пульпа может погибнуть из-за глубокого кариеса, воспаления или травмы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Внезапное исчезновение зубной боли после нескольких дней неприятных ощущений не всегда говорит о выздоровлении. Иногда это может быть признаком гибели пульпы и продолжающегося воспаления, рассказал врач-стоматолог-терапевт Владимир Чештанов. Об этом пишет Life.ru.

«Исчезновение боли после нескольких тяжелых дней – не повод автоматически отменять запись к врачу. Безопаснее проверить зуб и убедиться, что воспаления нет, чем дождаться выраженного отека», – подчеркнул Чештанов.

По словам специалиста, пульпа может погибнуть из-за глубокого кариеса, воспаления, травмы или последствий предыдущего лечения. В этом случае зуб перестает реагировать на раздражители, однако бактерии в корневых каналах могут продолжать размножаться. Воспаление способно перейти на ткани возле корня и вызвать новый приступ боли.

Насторожиться стоит при боли во время накусывания, неприятном вкусе или запахе во рту, повышении температуры, отеке и дискомфорте при открывании рта. Если отек распространяется к глазу или шее, а также становится трудно дышать, глотать или говорить, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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