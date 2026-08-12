ГП России утвердила обвинение по делу о договорных матчах совладельцу «Торпедо» Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Генеральной прокуратуре России завершили расследование громкого дела о договорных матчах. Обвинительное заключение утверждено в отношении группы лиц, связанных с московским футбольным клубом «Торпедо». По версии следствия, они оказывали незаконное влияние на результаты игр с участием этой команды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантами дела стали совладелец клуба Леонид Соболев, бухгалтер Ирина Волкова, а также целый ряд спортивных арбитров. Всего в списке обвиняемых значатся судьи Иван Сиденков, Юрий Карпов, Иван Сараев, Игорь Захаров, Максим Перезва, Егор Егоров, Константин Аверьянов, Артем Любимов, Олег Соколов, Кирилл Силаньев, Богдан Головко, Герман Коваленко, Владислав Целовальников и безработный Алексей Михайлов. Каждому из них вменяют статьи Уголовного кодекса в зависимости от роли в преступной схеме.

Следствие установило, что генеральный директор АО ФК «Торпедо Москва» Валерий Скородумов действовал в сговоре с Соболевым и Волковой. В период с июля 2024 года по май 2025 года они систематически склоняли арбитров к нужным им результатам. Судьям, которые обслуживали матчи «Торпедо», обещали крупные суммы за победу команды.

Размер вознаграждения варьировался от 600 тысяч до 3 миллионов рублей. Один из арбитров, чтобы замести следы и скрыть контакты с организаторами, решил использовать посредника. Эту роль взял на себя его знакомый Алексей Михайлов, который помогал передавать деньги.

В отношении самого Валерия Скородумова приговор уже вынесен ранее. Теперь же основное уголовное дело направлено для рассмотрения в Симоновский районный суд Москвы, где будет дана оценка действиям всех остальных фигурантов.

Ранее защита экс-гендиректора московского «Торпедо» Валерия Скородумова обжаловала приговор Симоновского суда. 13 июля 2026 года он был приговорен к двум годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на три года.