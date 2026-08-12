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НовостиОбщество12 августа 2026 14:14

В Рособрнадзоре высказались о будущем ЕГЭ: станет ли экзамен сложнее

Рособрнадзор не планирует усложнять ЕГЭ
Людмила МИТРОХИНА
В Рособрнадзоре высказались о будущем ЕГЭ: станет ли экзамен сложнее

В Рособрнадзоре высказались о будущем ЕГЭ: станет ли экзамен сложнее

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рособрнадзор не собирается усложнять ЕГЭ. Экзаменационные материалы соответствуют образовательным программам и стандартам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление в ведомстве.

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ», — отмечается в сообщении. Также указывается, что при составлении задания к ЕГЭ специалисты не выходят за рамки школьной программы.

Рособрнадзор подчеркнул важность актуализации материалов. Экзаменационные задания синхронизируются с новыми учебниками по мере их выхода. Результаты ЕГЭ должны оценивать выпускников для итоговой аттестации и отбора абитуриентов в вузы, пояснили в Рособрнадзоре.

Ранее KP.RU опубликовал мнение россиян относительно ЕГЭ. Большинство опрошенных считают экзамен настоящим благом для системы образования.