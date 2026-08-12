Ловите падающие звезды: астроном рассказала, как увидеть пик Персеид в ночь на 13 августа

Астроном Кошман дала советы для наблюдения за звездопадом Персеиды Фото: EAST NEWS.

Тем, кто хочет застать пик самого яркого звездопада года – потока Персеиды, – стоит уехать подальше от городских огней и смотреть в северо-восточную часть неба. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Эксперт напомнила, что это ежегодное явление происходит в августе, когда наша планета проходит через шлейф космических частиц, оставленных кометой Свифта – Туттля. Мельчайшие крупинки сгорают в атмосфере, и на небе появляются яркие светящиеся полосы, которые в народе называют звездным дождем.

Поток действует с 17 июля и продлится вплоть до 24 августа, однако пик активности ожидается именно в ночь с 12 на 13 августа. В это время можно будет увидеть до одного-двух метеоров в минуту. При этом повышенный фон обычно держится еще неделю до и после пика, поэтому впечатляющие ночи могут выдаться вплоть до 20 августа.

Наблюдать за падающими метеорами рекомендуется с полуночи и до самого рассвета. Именно в эти часы радиант потока, то есть созвездие Персея, находится над северо-восточным горизонтом, и смотреть нужно именно туда.

Людмила Кошман подчеркнула, что в ночь максимума Луна будет в фазе новолуния, поэтому ее свет совершенно не помешает наблюдениям. В ближайшие дни лунный диск только начнет расти, так что помех от спутника Земли тоже не ожидается.

Астроном отметила, что искусственное освещение городов тоже может мешать, поэтому лучше выехать за пределы населенных пунктов. От крупных мегаполисов, например от Москвы, желательно удалиться более чем на сто километров.

Еще одно важное условие для удачного наблюдения – благоприятная погода. Специалист добавила, что если к вечеру небо освободится от облаков, то увидеть звездопад точно получится.