Грузия с мая по август экспортировала 9,9 тысячи тонн голубики в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грузия за период с 1 мая по 10 августа отправила в Россию 9,9 тысячи тонн голубики - это более 90% всего урожая страны. Такие данные сообщили в грузинском Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства.

Вторую позицию среди основных покупателей грузинской ягоды за указанный период занял Евросоюз, закупивший 498 тонн продукции. Далее в списке значатся Армения с показателем 192 тонны, Турция с 102 тоннами и ОАЭ, которым доставили 70 тонн голубики.

По информации Минсельхоза, за период с 1 мая по 10 августа 2026 года объем экспорта грузинской голубики увеличился на 55% в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года. При этом общая выручка от экспортных поставок достигла 63,3 миллиона долларов. Это на 47% превышает показатели минувшего сезона.

KP.RU прежде сообщал, то Чили терпит многомиллионные убытки из-за сокращения экспорта в Россию. Инициатива прекратить сотрудничество с Москвой вышла боком государству.