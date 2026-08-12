Врач предупредил о скрытой опасности творожной массы

Сахар и сливочное масло делают творожную массу скорее десертом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Творожная масса может быть сытным перекусом, но из-за большого количества сахара и жира ее не стоит считать полноценным полезным продуктом. Врач Александр Умнов рассказал, кому лучше не увлекаться таким десертом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Педиатры не советуют делать творожную массу регулярным продуктом в детском рационе из-за нагрузки от сахара и жиров на детский организм. Если готовите сами, это хороший вариант, так вы сможете контролировать количество сладких добавок, например, заменить сахар на банан, персик или другие сладкие фрукты», – поделился медик.

По словам специалиста, в творожной массе сохраняются молочный белок, кальций, фосфор и витамины группы B. Белки и жиры помогают дольше сохранять сытость, поэтому небольшая порция может стать удобным перекусом. При этом высокая калорийность продукта может быть полезна подросткам в период активного роста, спортсменам и людям с недостатком массы тела.

Однако сахар и сливочное масло делают творожную массу скорее десертом. Врач советует внимательно изучать состав и выбирать продукт, на котором указано именно «творожная масса». Наличие растительных жиров, крахмала, консервантов, ароматизаторов и красителей должно насторожить.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на творог, который начнет действовать с января 2027 года.