Медведев: многие россияне обращаются за диагнозом не к врачу, а к ИИ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Многие россияне обращаются за постановкой диагноза не к врачам, а к искусственному интеллекту. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы.

Тему поднял глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, представив инициативы по защите цифровых данных. Он обратил внимание, что люди нередко обращаются к ИИ, чтобы не записываться к врачу, и при этом передают нейросетям личные сведения и результаты медицинских обследований. В том числе данные могут попадать зарубежным ИИ-платформам.

«Сейчас многие этот вопрос задают [о диагнозе] не врачам и не коллегам, а как раз тому самому искусственному интеллекту», — отметил Медведев.

Тем временем в России планируют расширить применение искусственного интеллекта непосредственно в медицинской практике. В ближайшее время врачи начнут использовать ИИ для анализа ЭКГ и результатов колоноскопии. Сейчас такие технологии уже применяются при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.