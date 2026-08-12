Стоматолог Обушенков объяснил эффективность электрических щеток Фото: Shutterstock.

Электрические зубные щетки работают эффективнее, чем обычные. Об этом «Газете.Ru» сообщил стоматолог Максим Обушенков.

«В среднем электрические зубные щетки действительно эффективнее мануальных. Они удаляют больше зубного налета благодаря тысячам движений головки в минуту, а встроенный таймер помогает соблюдать рекомендованную стоматологами продолжительность чистки», — сказал эксперт.

По его словам, дополнительным преимуществом становится датчик давления, который предупреждает о слишком сильном нажатии на зубы.

Телеканал «Царьград» рассказал, что у многих людей имеются неправильные представления о качественной чистке зубов. Например, не следует числить зубы сразу же после еды. В это время во рту повышается количество слюны, которая содержит расщепляющие пищу ферменты и кислоты. Зубная эмаль становится мягче и ее легче повредить.