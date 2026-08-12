Женщины и мужчины хотят отдыхать по-разному: отличаются требования к личному пространству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стремление к личному пространству становится для россиян важным условием восстановления сил. Как выяснилось, представительницы прекрасного пола чаще мужчин задумываются о приобретении отдельной квартиры именно для уединения. Такую информацию предоставил NEWS.ru девелопер Артем Охмат.

Эксперт рассказал, что женщины проявляют большую гибкость в организации личного пространства. Он отметил, что 26% женщин не придают значения месту для восстановления, в то время как среди мужчин так ответили только 20%. По его словам, девушки чаще хотели бы иметь небольшую отдельную студию внутри общего жилья.

Охмат подчеркнул, что даже маленький уголок может стать местом для эмоциональной перезагрузки. Он сообщил, что 19% респондентов согласны на собственный уголок в общей квартире, если его можно организовать. При этом самым желанным вариантом для 37% опрошенных остается полноценная отдельная комната.

Исследование также показало разницу в подходах к отдыху между полами. Представители сильного пола значительно чаще говорят о необходимости личной территории именно внутри общей квартиры.

Нынешним летом изменилась и география путешествий россиян. Наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, включая страны Африки и Азии.