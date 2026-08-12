Стало известно, как справиться с запором без лекарств

Гастроэнтеролог Рукшина посоветовала есть киви и инжир при запорах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В большинстве случаев проблему запора удается решить не только с помощью лекарств, но и за счет коррекции образа жизни и питания. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Ольга Рукшина.

По ее словам, не существует одного «волшебного» продукта, который подойдет абсолютно всем и наибольший эффект приносит комплексный подход.

«Основу рациона должны составлять продукты, богатые пищевыми волокнами. Клетчатка увеличивает объем кишечного содержимого, удерживает воду и стимулирует естественную перистальтику кишечника», — сказала она.

По ее словам, особое место занимают чернослив, киви и инжир. Их эффективность при функциональных запорах подтверждена исследованиями.

360.ru предупредил, что привычка брать телефон в туалет превратилась в угрозу для здоровья детей и взрослых. Когда человек сидит на унитазе с гаджетом, мозг отвлекается от естественных сигналов тела. Вместо положенных 2–3 минут он проводит там 15, 20, а иногда и 40 минут. В этот момент в организме происходят опасные процессы.