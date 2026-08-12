Россиянам рассказали, как оказать первую помощь после ожога от медузы Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Ольга Трофимова в беседе с NEWS.ru дала рекомендации по оказанию первой помощи при контакте с медузой. Специалист пояснила, что главными действиями в такой ситуации являются прикладывание холода к поврежденному месту и прием специальных препаратов.

Трофимова предупредила, что обычная одежда не способна защитить человека от ожога, а различные репелленты в данном случае совершенно бесполезны. Единственной надежной преградой она назвала только гидрокостюм. Если же контакта избежать не удалось, эксперт посоветовала не паниковать и действовать быстро: сначала выйти из воды, а затем тщательно ополоснуть пострадавший участок кожи.

Для снижения болевых ощущений биолог порекомендовала приложить к ране что-то холодное, например лед, предварительно обернутый в ткань, а также принять антигистаминное средство.

Стоит отметить, что в настоящее время туристам на юге России все чаще приходится сталкиваться с этими морскими обитателями. Нашествие крупных медуз-корнеротов началось на побережье Черного моря — их находят в Анапе и Геленджике.