IT-специалистам придётся учиться дополнительному навыку: что потребуют работодатели Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Современному кандидату в IT-специалисты жизненно необходимо владеть навыками работы с искусственным интеллектом. Эксперт Сергей Полиненко убежден, что в скором времени умение пользоваться нейросетями станет обязательным требованием на любом собеседовании в этой сфере. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.

Полиненко отметил, что рынок труда в IT прошел этап массового найма, и сейчас бизнес делает ставку на повышение эффективности уже работающих команд. По его мнению, грядущие изменения коснутся и формата технических интервью.

Специалист пояснил, что работодатели начнут оценивать не просто результат, а способность кандидата объяснить свои действия при использовании ИИ и обосновать выбранное решение.

Эксперт подчеркнул, что автоматизация позволяет одному разработчику закрывать больший объем задач, что может сократить штат примерно на треть. В связи с этим все больше ценятся не только хард-скиллы, но и гибкость, умение быстро осваивать новые цифровые инструменты.

Уже в более чем в 2,5 раза вырос спрос работодателей на специалистов, умеющих работать с ИИ. Такой подъем удалось зафиксировать за первые шесть месяцев 2026 года.