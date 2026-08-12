Дачникам дали советы по уходу за огурцами в августе

Агроном Терентьев посоветовал подкормить огурцы в августе для богатого урожая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Август является лучшим временем для огурцов, когда можно не просто собрать урожай, а заметно его приумножить и продлить плодоношение. Об этом aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.

"В августе солнце продолжает быть активным: днем температура остается высокой, и растения рискуют потерять влагу быстрее, чем корни успеют ее восполнить. Из за этого листья становятся вялыми, рост замедляется, а молодые завязи могут осыпаться", - сказал эксперт.

По его словам, чтобы этого избежать, следует натянуть над грядкой затеняющую сетку плотностью 40–45%. Она мягко рассеивает свет, снижая температуру не только вокруг листьев, но и у поверхности почвы.

Кроме того, отметил он, в этом месяце огурцам особенно необходимы калий и фосфор, отвечающие за формирование плодов и устойчивость растений к стрессам. Важно подкармливать только по предварительно увлажненной почве, чтобы не обжечь корни.

360.ru рассказал, что огурцы часто доставляют огородникам много хлопот. Недостаток влаги, бедная почва или сильная жара способны быстро сказаться на урожае.