Стало известно, как повысить шансы на получение ипотеки

Финансист Давыдов: зарплатный банк клиента охотнее одобрит ипотеку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для повышение шансов на одобрение ипотеки, заемщику стоит заранее снизить долговую нагрузку, подтвердить официальный доход и в первую очередь обратиться в банк, на карту которого он получает зарплату. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансист Григорий Давыдов.

«Перед подачей заявки необходимо погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Высокую долговую нагрузку, особенно превышающую 50% дохода, банки воспринимают как один из главных стоп-факторов», — сказал он.

По словам эксперта, также следует подготовить документы, подтверждающие заработок. При этом первую заявку лучше подать в зарплатный банк, так как такие клиенты уже знакомы кредитной организации и могут рассчитывать на более мягкие условия.

RT сообщил, что с 1 сентября этого года рождение или усыновление второго и последующего ребенка станет основанием для ипотечных каникул без подтверждения дохода. Каникулы предоставят, если сумма кредита до 15 млн рублей, а жилье — единственное.