Нарколог назвала признаки отравления суррогатным алкоголем

Нарколог Алексеева: резкая слабость и судороги — признаки отравления суррогатом Фото: Shutterstock.

На отдыхе существует большой риск столкнуться с суррогатным или некачественным алкоголем. Об этом «Газете.Ru» заявила нарколог Марина Алексеева.

Она отметила, что человек не всегда сразу понимает, что столкнулся с суррогатом. Первые симптомы могут напоминать обычное алкогольное опьянение или тяжелое похмелье. Однако при употреблении некачественного алкоголя состояние ухудшается быстрее и тяжелее.

По ее словам, особенно насторожить должны резкая слабость, нарушение зрения, сильная сонливость, проблемы с дыханием, судороги или потеря сознания.

При подозрении на отравление суррогатом нельзя пытаться «переспать» это состояние или ждать, пока организм справится сам, а следует немедленно вызвать скорую помощь, указала специалист.

Телеканал «Царьград» рассказал, что критическое отравление этанолом представляет серьезную угрозу для жизни из-за подавления дыхательного центра мозга. Распознать это можно следующим образом: человек не приходит в сознание, делает вдохи менее восьми раз в минуту, а кожа приобретает синеватый оттенок.