Биолог объяснила опасность постельных клопов

Биолог Кривонос: пастельные клопы могут провоцировать проблемы с дыханием Фото: Shutterstock.

Постельные клопы до сих пор встречаются в домах и отелях, общежитиях и хостелах. Они очень больно кусаются и лишают нормального сна и отдыха. Об этом aif.ru рассказала биолог Ксения Кривонос.

"Слюна клопов, впрыскиваемая при укусах, вызывает различные аллергические проявления (от зуда, жжения и покраснения кожи до системной реакции у предрасположенных к аллергии людей). А регулярное вдыхание экскрементов, личиночных шкурок и частиц тела клопов может вызывать болезни дыхательной системы или приводить к их обострению", - подчеркунла она.

Телеканал "Царьград" сообщил, что для самостоятельного уничтожения клопов можно постирать все комплекты постельного белья и полотенец при температурах от 60 до 90 градусов, а также применить обработку паром или прогладить матрасы и мягкую мебель. Однако из-за того, что они могут прятаться в недоступных местах, нужно обратиться к профессионалам, которые применяют более действенные методы.