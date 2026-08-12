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НовостиЗдоровье12 августа 2026 19:48

Инфекционист назвал пути заражения бруцеллезом

Врач Неронов: сырое молоко может стать источником инфекции
Валентина БРЫКАЛИНА
Врач Неронов: сырое молоко может стать источником инфекции

Врач Неронов: сырое молоко может стать источником инфекции

Фото: Shutterstock.

Бруцеллез является бактериальной инфекцией, которая передается человеку от животных. Зачастую заражение происходит при контакте с больными животными или их биологическими выделениями, а также при употреблении непастеризованного молока и изготовленных из него продуктов. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач Владимир Неронов.

«Опасность бруцеллеза заключается в том, что заболевание может переходить в хроническую форму. Для него характерны длительная лихорадка, выраженная слабость, потливость, боли в мышцах и суставах», — сказал он.

Врач рекомендовал не пить сырое молоко и не употреблять продукты из непастеризованного молока неизвестного происхождения. Мясо домашнего скота следует подвергать полноценной термической обработке.

Life.ru предупредил, что домашние молочные продукты также передают туберкулез и кишечную палочку. Термообработка уничтожает патогены, однако при кустарном производстве редко проводится этот этап.