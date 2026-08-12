Названы стильные вещи, которые надолго останутся в тренде Фото: Shutterstock.

На смену быстрой моде вновь вернулось осознанное потребление. Об этом "Ленте.ру" заявил стилист Артем Чижов.

"Если раньше тренды менялись практически каждый месяц, то сегодня все больше брендов делают ставку на долговечные вещи нейтрального дизайна", - сказал он.

По словам эксперта, этот подход называется "капсулой", когда несколько предметов одежды легко комбинируются друг с другом, подходят для работы, отдыха и поездок.

Он отметил, что в первую очередь в гардеробе нужно иметь жакет черного, темно-синего, серого или бежевого цвета. Его можно носить с джинсами, платьями, юбками или классическими брюками.

Life.ru рассказал, что французский маникюр постепенно теряет статус универсальной классики. На сегодняшний день этот дизайн уже можно назвать своеобразным региональным кодом, при этом в индустрии красоты сформировались сразу несколько новых тенденций.