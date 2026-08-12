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НовостиЗдоровье12 августа 2026 20:17

Запасаемся витаминами: врач дал советы по питанию в августе

Хирург Умнов призвал есть больше сезонных овощей и фруктов в конце лета
Валентина БРЫКАЛИНА
Хирург Умнов призвал есть больше сезонных овощей и фруктов в конце лета

Хирург Умнов призвал есть больше сезонных овощей и фруктов в конце лета

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В конце лета следует делать акцент на сезонных продуктах, поскольку они богаты водой в виде фруктового сока, витаминами и клетчаткой, это помогает поддерживать водный баланс и не перегружать пищеварение. Об этом "Ленте.ру" рассказал хирург Александр Умнов.

По его словам, в августе в разгаре сезон кабачков, капусты, винограда, инжира, смородины, слив, груш, нектарина и абрикоса.

"Очень полезны локальные сезонные ягоды: смородина, черника, малина, нектарин, инжир. Часто они даже богаче нутриентами, чем привозные экзотические фрукты", - сказал специалист.

Он отметил, что, например, огурцы помогают быстро восполнить жидкость, содержат калий, который полезен для сердца, и необходимую организму клетчатку.

RT сообщил, что лук, чеснок и витамин С, содержащийся в лимонах, апельсинах и яблоках, помогут поддержать иммунитет в осенний период.