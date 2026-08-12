В Госдуме предложили ввести больше нетиповых заданий на ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нетиповые задания, при решении которых абитуриентам нужно будет размышлять и проявлять креативность, необходимо ввести в ЕГЭ. Об этом в беседе с RTVI заявил депутат Госдумы Олег Смолин, прокомментировав идею, что ЕГЭ нужно менять, если слишком много выпускников получают максимальные баллы.

«Я бы давал больше нетиповых заданий. Именно нетиповые задания выявляют реальную способность, скажем, к математике, физике или химии, позволят нам отобрать большее количество творческих ребят», — уверен парламентарий.

По его словам, формально усложнять задания ЕГЭ причин нет, однако, можно отказаться от экзамена, как от обязательной формы для всех, оставив возможность сдать тесты для желающих.

KP.RU отметил, что для понимания, на каких темах по каким предметам нужно сосредоточиться, следует сдать пробный экзамен. Это можно сделать онлайн или записаться на пробные экзамены по любым предметам в Центры независимой диагностики.