Пленный Жарков: участникам «майдана» платили 600 гривен за день выхода на митинг Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2014 году участникам «майдана» платили по 600 гривен за одни сутки участия в митингах. Об этом сообщил украинский пленный Даниэль Жарков на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Мужчина честно признался, что он прекрасно понимал, что в стране идет свержение власти. Но решился участвовать в этом не идейным соображениям, а за легкие деньги.

«Товарищ предложил: Не хочешь — сутки постоял, и 600 гривен в карман? Наша задача была прийти и создать [видимость], что нас много. Если кто-то будет что-то кричать, за ними повторять, покричать», — сказал он.

Самому Жаркову платил его знакомы, который, в свою очередь получал средства от сына одного из украинских депутатов.

Напомним, сейчас же в Киеве клянут стоявших на Майдане. Результаты переворота, миллион погибших и полстраны беженцев на их совести.

Ранее Жарков рассказал, что группа боевиков ВСУ заблудилась и четыре дня не могла добраться до пункта назначения в районе Доброполья в ДНР. Все из-за того, что украинские военные не умеют пользоваться офлайн-картами.