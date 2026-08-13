Обломки дрона упали в промзоне Салавата в Башкирии, возникло возгорание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в промзоне города Салавата упали обломки беспилотника, что привело к возгоранию. Инцидент произошел в ходе отражения атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в мессенджере «Макс».

«Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте», — говорится в публикации.

Накануне мощной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. Ночью 12 августа украинские формирования запустили несколько сотен беспилотников по российским территориям. Атаку отражали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе, однако избежать жертв не удалось.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе тех событий пострадали гражданские объекты и жилые дома. Он отметил, что в результате этих ударов есть погибшие и раненые, включая детей.