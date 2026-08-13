Кардиолог назвал пять факторов, влияющих на здоровье сердца

Кардиолог Бойцов: Повышенный холестерин увеличивает риск инфаркта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, какие факторы позволяют с высокой точностью рассчитать риск сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет. В разговоре с РИА Новости он отметил, что для прогноза учитываются возраст, пол, уровень холестерина и артериального давления, а также наличие вредных привычек.

Кардиолог пояснил, что на первом этапе диспансеризации врачи измеряют пациентам давление и определяют уровень холестерина. Эти данные позволяют оценить суммарный сердечно-сосудистый риск у людей без подтвержденных атеросклеротических заболеваний. При наличии показаний на втором этапе проводится дуплексное сканирование артерий — метод, который помогает выявить атеросклеротические бляшки, в том числе те, что несут угрозу инфаркта или инсульта.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о важности повседневной физической активности. Даже 30-минутная прогулка, по данным ведомства, способна снизить риск инфаркта. В ведомстве пояснили, что регулярная активность ускоряет восстановление после болезней, нормализует сон и положительно влияет на психоэмоциональное состояние.