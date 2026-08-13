Guardian: Тайвань подвергся аномальной кибератаке с помощью ИИ Фото: REUTERS.

Тайвань заявил, что в июле этого года он подвергся аномальной кибератаке с помощью ИИ на правительственные учреждения, совершенные из-за рубежа. Для страны этот новый вид угроз является «первым в своем роде». Об этом сообщает Guardian.

Эта «нетипичная атака» 20 июля, как сообщили в министерстве цифровых дел Тайваня, была выявлена подразделениями ведомства по мониторингу кибербезопасности. Национальный институт кибербезопасности выпустил серию предупреждений, пока шло расследование.

Израильские эксперты отметили, что злоумышленники использовали агентов ИИ с открытым исходным кодом для создания автономного хакерского инструмента, который действовал как скоординированная киберкоманда.

В итоге было взломано «по меньшей мере 85 учётных записей государственных пользователей, из которых были извлечены более 2500 кадровых записей, после чего атака распространилась на Управление по ядерной безопасности Тайваня и по меньшей мере семь энергетических компаний».

Напомним, депутат немецкого парламента от ХДС/ХСС Марк Хенрихманн призвал расширить полномочия спецслужб ФРГ, разрешив им проводить активные кибероперации против российских предприятий, производящих дроны. По его мнению, стандартного сбора разведданных уже недостаточно.