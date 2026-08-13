Послы России и КНР заявили, что партнёрство стран не направлено против кого-либо

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Россия и Китай строят партнёрство без конфронтационного характера. Это следует из совместной статьи послов Николая Ноздрева и У Цзянхао в Токио. Дипломаты подчёркивают, что подход отличается от старых альянсов эпохи холодной войны.
«Принципиально важно, что партнерство России и Китая не носит блокового и конфронтационного характера и не направлено против третьих стран», — говорится в публикации.
Также Россия и Китай выступают исключительно за справедливый и упорядоченный многополярный мир, который будет учитывать интересы всех стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин готовы к сотрудничеству со всем миром, включая Соединенные Штаты. Он также указывал, что российско-китайские отношения строятся на взаимоуважении и выгодном партнёрстве.