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НовостиПолитика13 августа 2026 6:27

Послы России и КНР заявили, что партнёрство стран не направлено против кого-либо

Послы уточнили, что Москва и Пекин выступают за справедливый и многополярный мир
Семен ЗИМИН
Послы России и КНР заявили, что партнёрство стран не направлено против кого-либо

Послы России и КНР заявили, что партнёрство стран не направлено против кого-либо

Фото: REUTERS.

Россия и Китай строят партнёрство без конфронтационного характера. Это следует из совместной статьи послов Николая Ноздрева и У Цзянхао в Токио. Дипломаты подчёркивают, что подход отличается от старых альянсов эпохи холодной войны.

«Принципиально важно, что партнерство России и Китая не носит блокового и конфронтационного характера и не направлено против третьих стран», — говорится в публикации.

Также Россия и Китай выступают исключительно за справедливый и упорядоченный многополярный мир, который будет учитывать интересы всех стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин готовы к сотрудничеству со всем миром, включая Соединенные Штаты. Он также указывал, что российско-китайские отношения строятся на взаимоуважении и выгодном партнёрстве.