Послы России и КНР заявили, что партнёрство стран не направлено против кого-либо Фото: REUTERS.

Россия и Китай строят партнёрство без конфронтационного характера. Это следует из совместной статьи послов Николая Ноздрева и У Цзянхао в Токио. Дипломаты подчёркивают, что подход отличается от старых альянсов эпохи холодной войны.

«Принципиально важно, что партнерство России и Китая не носит блокового и конфронтационного характера и не направлено против третьих стран», — говорится в публикации.

Также Россия и Китай выступают исключительно за справедливый и упорядоченный многополярный мир, который будет учитывать интересы всех стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин готовы к сотрудничеству со всем миром, включая Соединенные Штаты. Он также указывал, что российско-китайские отношения строятся на взаимоуважении и выгодном партнёрстве.