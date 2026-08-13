Губернатор Солнцев: ВСУ пытаются повторно атаковать Орск Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского предпринимают попытку повторно атаковать город Орск в Оренбургской области. В населенном пункте работают силы противовоздушной обороны. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Также глава региона добавил, что Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами, которые используют крупнокалиберные пулеметы.

«Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов», — предупредил Солнцев, призвав мирное население не приближаться к промышленным объектам и укрыться в помещениях. Вместе с тем, губернатор предупредил, что снимать дроны и работу ПВО запрещено.

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь 13 августа уничтожили над регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей 362 украинских беспилотника.

Кроме того, силы противовоздушно обороны за день 12 августа сбили 147 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.