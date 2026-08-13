Зеленский передал США новый мирный план Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам новые инициативы по урегулированию конфликта. При этом бывший комик призвал Вашингтон активнее включиться в дипломатические усилия. Об этом сообщает CNN.

В беседе с американскими журналистами Зеленский отметил, что благодарен команде нынешнего президента США Дональда Трампа за желание продолжать мирные переговоры. Однако Зеленский подчеркнул, что вывод украинских войск с оставшейся части Донбасса невозможен. Он также акцентировал, что для его страны вопрос гарантий безопасности остается главным и принципиальным.

Тем временем в Москве подтвердили свою позицию по уже достигнутым договоренностям. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин напомнил, что российская сторона сохраняет приверженность соглашениям, которые были достигнуты в Анкоридже. Дипломат пояснил, что Россия готова к реализации этих договоренностей, учитывая поставленные руководством страны цели.