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НовостиВ мире13 августа 2026 7:06

Зеленский передал США новый мирный план

Зеленский снова заявил, что не намерен выводить ВСУ из Донбасса
Семен ЗИМИН
Зеленский передал США новый мирный план

Зеленский передал США новый мирный план

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам новые инициативы по урегулированию конфликта. При этом бывший комик призвал Вашингтон активнее включиться в дипломатические усилия. Об этом сообщает CNN.

В беседе с американскими журналистами Зеленский отметил, что благодарен команде нынешнего президента США Дональда Трампа за желание продолжать мирные переговоры. Однако Зеленский подчеркнул, что вывод украинских войск с оставшейся части Донбасса невозможен. Он также акцентировал, что для его страны вопрос гарантий безопасности остается главным и принципиальным.

Тем временем в Москве подтвердили свою позицию по уже достигнутым договоренностям. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин напомнил, что российская сторона сохраняет приверженность соглашениям, которые были достигнуты в Анкоридже. Дипломат пояснил, что Россия готова к реализации этих договоренностей, учитывая поставленные руководством страны цели.