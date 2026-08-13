Путин поздравил со 101-летием ветерана Великой отечественной воны Знаменского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин направил личную телеграмму ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, в которой поздравил его со 101-летием. Текст послания публикует пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал ветерана мужественным и сильным духом человеком, который прошел славный боевой путь, встретив победу в Берлине. А уже в мирное время честно работал на благо Родины.

«Спасибо вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в послании президента.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске поздравил научное сообщество с запуском мегасайенс-установкой «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Глава государства подчеркнул преемственность этого достижения.

А 9 августа глава государства поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России (а таких — более 6.5 миллионов) с Днём строителя.