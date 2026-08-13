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НовостиВ мире13 августа 2026 7:28

«Люди — разменная монета»: Зеленского обвинили в предательстве

Перминов обвинил Киев в предательстве из-за отказа забрать пленных
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Власти Киева не выполняют свой долг, не забирают своих людей из плена. Об этом заявил сенатор РФ Сергей Перминов в интервью РИА Новости. Он обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в предательстве.

«Отказ Киева от обмена собственных граждан — это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа», — резюмировал Перминов. Он подчеркнул, что для Киева «люди — это разменная монета, которая нужна для затягивания конфликта и выпрашивания денег у Запада».

Ранее KP.RU сообщил, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова согласовала список из 224 украинских пленных, предлагаемых к обмену Россией. Она отметила, что Россия готова к обменам, но Киев отказывается забирать своих граждан.