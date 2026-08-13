СК возбудил дело о теракте после атаки на логистический центр в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины на распределительный центр в Чишминском районе Башкирии. Об этом сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Следственный комитет намерен провести полное расследование и установить в ходе следствия конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям.

13 августа Вооруженные силы киевского режима совершили атаку на Башкирию. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, в результате ударов пострадали два человека. Они госпитализированы. В промзоне Салавата после падения обломков дрона произошло возгорание. В Чишминском районе загорелся один из объектов Wildberries.

Накануне СК также возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки ВСУ на гражданские объекты на территории Краснодарского края. Напомним, в результате удара ВСУ по Новороссийску погиб восьмилетний ребенок.